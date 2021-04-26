Хабарницьку справу голови та посадовця ОДА скеровано до суду

Прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно голови однієї з обласних державних адміністрацій та посадовця цього ж органу виконавчої влади. Обом інкримінують отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

За даними слідства, навесні 2020 року у голови ОДА виник злочинний умисел із отримання неправомірної вигоди від керівника головного управління одного з органів виконавчої влади в області. Посадовець не хотів напряму вчиняти ці дії, тож для реалізації задуму залучив пособника — керівника одного з підрозділів цієї ж ОДА. І вже той, за його вказівкою, озвучив вимогу: 110 тис. грн неправомірної вигоди щомісяця, інакше чиновник зіткнеться з перешкодами у своїй діяльності, зокрема, ініціюванням питання щодо відповідності займаній посаді.

Згодом зловмисники збільшили свої вимоги, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 млн грн.

За умовами «угоди», кошти мали передавати траншами. Перший — у 100 тис. грн — передано на початку червня 2020 року, що задокументовано в межах досудового розслідування. Після отримання другого траншу у 250 тис. грн голову та посадовця ОДА викрили та затримали у межах спільної операції НАБУ, САП, ГУ БКОЗ та УСБУ.

В ході подальших слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. дол. США, 24 тис. євро.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з травня по листопад 2020 року.

У червні 2020 року голові та посадовцю ОДА повідомили про підозру.

У листопаді того ж року їм відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ