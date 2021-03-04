Двох жителів Снігурівки, які побили патрульного, взято під варту

У середу, 3 березня, слідчий суддя Снігурівського районного суду підтримав принципову позицію прокурорів Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави двом жителям м. Снгігурівка, які нанесли тілесні ушкодження 25-річному патрульному поліцейському.

За даними слідства, 1 березня цього року, поліцейський, рухався на власному автомобілі ВАЗ 21099. На одній із вулиць м. Снігурівка його транспортний засіб пошкодив інший автомобіль Opel, водій якого, не зупиняючись, зник із місця події.

Чоловік відшукав кривдників біля одного з місцевих магазинів, де між ними відбулась сварка, у ході якої 33-річний водій автомобіля Opel та його 31-річний пасажир розбили лобове скло у автомобілі поліцейського та побили його гумовим кийком.

Впродовж декількох годин поліцейські встановили місце перебування обох зловмисників, що раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та хуліганство).

За результатами експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень вирішуватиметься питання про додаткову кваліфікацію злочину.

Розслідування триває.

За інформацією Баштанської місцевої прокуратури