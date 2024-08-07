Шахраї використовують аудіодіпфейки: кіберполіцейські попереджають про нову схему

Аферисти використовують нові методи у кібершахрайських схемах. Так, з розвитком ШІ зловмисники створюють аудіодіпфейки. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.

Як діють шахраї?

● Розробляють певний сценарій схеми.

● У соцмережах дізнаються інформацію про людину.

● Телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати кошти. Як захиститися від шахрайства з віртуальним викраденням?

● Не поширюйте особисту інформацію в соцмережах.

● Будьте обережні з підозрілими повідомленнями, що можуть містити фішинг.

● У разі отримання підозрілого дзвінка щодо близької людини, спробуйте сконтакуватися з нею іншим способом. Негайно повідомте поліцію про такі шахрайські дії.

Департамент комунікації МВС України