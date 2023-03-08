Двох жителів Тернопільщини засуджено до 7 років позбавлення волі за вимагання

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бучацької окружної прокуратури Бучацьким районним судом засуджено двох жителів м. Заліщики, які вимагали в потерпілої гроші за нерозповсюдження її інтимних фото (ч.4 ст.189 КК України).

Прокурори довели у суді, що двоє чоловіків впродовж жовтня 2021 – квітня 2022 років шантажували жінку, вимагаючи кошти за фотографії, які вона не бажала оприлюднювати. Потерпіла віддала вимагачам 17 тисяч грн. При передачі коштів їх затримали правоохоронці.

Вироком суду чоловіки визнані винними у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та їм призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі кожному із конфіскацією усього майна. Їх взято під варту у залі суду.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури