Двойное убийство в Харькове: задержан 22-летний подозреваемый

В Харькове полиця задержала подозреваемого в двойном убийстве

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель, передает Depo.Харьков.

«Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали. 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку. И обратилась в полицию. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших», — сообщил Рубль .

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Рубль поблагодарил следователям, криминалистам, оперативникам и кинологам за слаженную работу.

Как сообщалось, 2 мая в Харькове обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями тела молодого мужчины и женщины. Погибшие находились в квартире по улице Дружбы Народов.