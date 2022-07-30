На Харківщині депутат перетворився на так званого «начальника управління охорони здоров‘я» в окупаційній владі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020 року підозрюваний був обраний депутатом Куп’янської міської ради від однієї з українських політичних партій.

Проте після російського вторгнення на територію України чоловік обрав шлях співпраці з окупантами. На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати «начальником управління охорони здоров‘я» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області». Свої функції «очільник» продовжує виконувати і сьогодні.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура