Детективи НАБУ намагалися вручити клопотання знахабнілому голові ОАСК Вовку в ліфті (відео)

Суддя продовжує ігнорувати детективів НАБУ.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк 1 лютого спочатку відмовився отримати від детективів Національного антикорупційного бюро клопотання про відсторонення його від посади, а ввечері того ж дня вкотре не прибув за повісткою про виклик до НАБУ.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Попри зухвалу поведінку підозрюваного, НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави», — сказано в повідомленні.

Відомство виклало відео, як детективи НАБУ зачитували текст документа під час «прогулянки» поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.