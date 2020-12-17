Двом буковинцям повідомили про підозри в скоєнні кримінальних правопорушень

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 грудня в селі Іспас двоє чоловіків нанесли тілесні ушкодження водію та пасажиру автівки «BMW 320» і незаконно заволоділи транспортним засобом. Співробітники Вижницького відділення поліції оперативно розшукали автомобіль заявника, встановили та затримали правопорушників. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, Чернівецька обласна прокуратура передала досудове розслідування Заставнівському відділенню поліції.

Поліцейські повідомили обом затриманим про підозри у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за такі дії підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Заставнівського відділення поліції продовжують здійснювати досудове розслідування та вирішують питання обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області