Двом експосадовцям банку «Аркада» повідомлено про підозру в розтраті ₴11,5 млн.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишнім заступнику директора Головного департаменту по залученню коштів та начальнику управління по залученню коштів АТ АКБ «Аркада» за фактом розтрати коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювані з 2017 року, перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції «Разом дешевше» залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю.

В подальшому під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю.

Такими діями добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано понад 11,5 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Подільським УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора