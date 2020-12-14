Двом киянам повідомили про підозру за хуліганство та пограбування підлітка на Оболоні

Нападникам загрожує до семи років позбавлення волі.

На спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на території школи на вулиці Архипенка двоє невідомих побили 18-річного хлопця та забрали його телефон. На вказану адресу терміново виїхав екіпаж патрульної поліції.

Очевидці події розповіли правоохоронцям, що на стадіоні навчального закладу до компанії молодиків підішли двоє незнайомців, які почали поводитися агресивно та нецензурно висловлюватись. Під час перепалки чоловіки почали штовхати, бити руками одного з підлітків, якому ще бризнули в обличчя газ дратівливої дії. При цьому свої дії правопорушники знімали на відео.

У ситуацію втрутилась жінка, яка стала свідком події і вступилась за потерпілого. Проте у відповідь на зауваження один зі зловмисників розпилив у її бік газ, який потрапив в обличчя її 8-річної доньки. Також свідок додала, що під час штовханини у підлітка випав із кишені телефон, який один із нападників забрав собі.

Співробітники поліції доставили всіх учасників конфлікту до Оболонського управління поліції. У ході встановлення обставин інциденту правоохоронці з’ясували, що правопорушниками виявились 37-річні місцеві мешканці. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 обом фігурантам повідомили про підозру у скоєнні правопорушень. За скоєне нападникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва