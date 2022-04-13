Двом молодикам, що вбили у Виноградові чоловіка, в апеляції призначили 8 років тюрми

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури в Закарпатському апеляційному суді відстояв покарання для двох жителів Виноградова у резонансній справі щодо нападу на Василя Гоблика.

За розбій, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України) та незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 146 КК України) чоловіки проведуть за гратами 8 років кожен. Вирок вже набув законної сили.

Такий вирок у червні 2021 року ухвалив Виноградівський районний суд. Зараз же суд другої інстанції залишив його без змін, при цьому сторона захисту наполягала на виправданні зловмисників. На час судового розгляду вони перебували під вартою без права внесення застави, там і знаходитимуться до визначення установи для відбування покарання.

Нагадаємо, закарпатець зник навесні 2020 року. Встановлено, що в ніч на 10 травня у нього виник конфлікт з місцевими мешканцями. Вони побили потерпілого та, відібравши особисті речі, залишили його неподалік одного з магазинів. Надалі перевезли тіло непритомного чоловіка у безлюдне місце та залишили на березі річки Тиса.

За фактом зникнення виноградівця матеріали виділені в окреме провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, досудове розслідування у якому продовжується. Тіло чоловіка ще так і не знайдене, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн