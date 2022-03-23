У Житомирі поліцейські затримали підозрюваних у розбої та незаконному заволодінні чужим скутером

Кілька днів тому двоє молодиків побили 29-річного житомирянина та відібрали у нього скутер. Житомирські оперативники кримінальної поліції розшукали причетних до правопорушення. Нині їх взято під варту. За злочини, вчинені в умовах воєнного часу, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Недільного вечора житель обласного центру повертався додому власним скутером. У якийсь момент чоловік відчув перебої в роботі транспортного засобу, тож зупинився на вулиці, щоб розібратися з поломкою. У цей час до нього підішли двоє невідомих та безпричинно розпочали сварку. Під час конфлікту зав’язалася бійка, у результаті якого нападники побили чоловіка, відібрали у нього транспортний засіб та поїхали геть.

Потерпілий одразу ж звернувся до поліції. Правоохоронці зібрали першочергову інформацію про подію та розпочали заходи з встановлення осіб, причетних до неї.

Медики надали чоловікові необхідну допомогу, на щастя, обійшлося без серйозних травм.

Вже наступного дня оперативники кримінальної поліції Житомирського райуправління встановили, що до події причетні двоє місцевих жителів віком 24 та 28 років. Двоколісний транспортний засіб правоохоронці знайшли захованим у купі непотребу за приватним будинком.

Відтак чоловіків затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Слідчі оголосили їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Відомо, що обидва раніше вже були засуджені за майнові злочини.

23 березня судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до чинного законодавства чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області