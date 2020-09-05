Група посадовців ДФС Тернопільщини підозрюється у розтраті вилученого майна

Серед підозрюваних керівник управління, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини Нацполіції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління ДФС, серед яких: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, в супереч судовому рішенню про передачу на технологічну переробку вилучених в межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту спеціалізованому Держпідприємству, передали вказану 60 тонн продукції на знищення приватному підприємству.

Згідно з висновком економічної експертизи за технологічну переробку державний бюджет не до отримав понад 120 тис. грн.

У п’ятницю, 4 вересня, вісьмом посадовцям ДФС Тернопільщини правоохоронці повідомили підозру за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.28 2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України