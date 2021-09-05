Двом поліцейським, які підозрюються у вимаганні та одержанні хабара, обрано запобіжні заходи

За погодженими Луганською обласною прокуратурою клопотаннями слідчих територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, обрано запобіжні заходи двом поліцейським, затриманим за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст.368 КК України).

Так, у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, Сєвєродонецьким міським судом Луганської області за участі прокурора у кримінальному провадженні розглянуто клопотання про обрання запобіжних заходів.

За результатами їх розгляду та принципової позиції прокурора до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Заставу начальнику одного з відділів поліції Старобільського райуправління Головного управління Нацполіції в Луганській області визначено судом у розмірі 340 500 гривень, спеціалісту-криміналісту слідчого відділення вказаного відділу поліції – 227 000 гривень.

Нагадаємо, напередодні правоохоронців затримали у порядку ст. 208 КПК України під час передачі другої частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, поліцейські вимагали від громадянина хабар за уникнення відповідальності за фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За неправомірну вигоду вони пообіцяли не складати протокол про адміністративне правопорушення.

Також слідство встановило, що у ході протиправної діяльності поліцейські, дізнавшись, що чоловік займається продажем паливно-мастильних матеріалів, вимагали від нього щомісячну «винагороду» у розмірі 1500 гривень за неперешкоджання господарській діяльності.

У період серпня-вересня 2021 року задокументовано два факти одержання поліцейськими 11 000 гривень неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури