Двом посадовцям повідомлено підозру через загибель робітника на будівництві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчим СУ ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру заступнику директору приватного товариства та виконробу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий виконував роботи по монтажу горизонтальної опалубки плити перекриття та армування на 19-му поверсі будинку по пров. Балтійський в м. Києві. Під час робіт, внаслідок розлому горизонтальної опалубки, потерпілий впав у шахту повітрявідводу на 18-тий поверх, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

За результатами розслідування заступнику директора товариства та виконробу, які відповідно посадових обов’язків несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура