Двоє чоловіків побили киянина, а потім викрали його автомобіль

Протягом доби правоохоронці розшукали та затримали нападників на території Сумської області. На час досудового розслідування суд обрав для обох фігурантів запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що у квартирі на проспекті Лобановського його побили двоє знайомих, відібрали особисті речі та втекли на його автомобілі. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

Правоохоронці з’ясували, що один із чоловіків запросив киянина у гості однак, опинившись у помешканні, знайомий разом зі своїм товаришем почали конфліктувати із гостем та вилили йому на обличчя склянку окропу. Після цього нападники побили 37–річного чоловіка, відібрали сумку із особистими речами та втекли на його автомобілі.

Працівники карного розшуку Солом’янського управління поліції негайно розпочали пошук зловмисників та у ході оперативно-розшукових заходів встановили, що втікачі змінили номерні знаки на викраденій автівці та покинули межі столиці. Завдяки співпраці з поліцейськими Сумської області обох фігурантів розшукали та затримали у місті Шостка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушники – 39-річний уродженець Сумської області, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу та перебуває у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин, а також раніше не судимий 26–річний киянин.

Слідчим Солом’янського управління поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва