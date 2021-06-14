Збитки державі на суму понад ₴2 млн. – державному реєстратору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру державному реєстратору за фактом зловживання службовими повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора однієї із сільських рад Богодухівського району Харківської області, бажаючи отримати грошову винагороду, без наявності равовстановлюючих документів вніс зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме збільшив площу приміщення та зареєстрував за жінкою право власності на нежитлові приміщення підвального та цокольного поверху загальною площею понад 167 кв. м в житловому будинку. Своїми діями реєстратор вчинив незаконне вибуття приміщень, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, та завдав збитків майже на 1 млн грн.

Крім того, у 2020 році з аналогічних обставин державний реєстратор вніс зміни до державного реєстру речових прав та зареєстрував право власності за жінкою на нерухоме майно, а саме на будівлю загальною площею понад 500 кв. м, чим завдав збитків державі у сумі майже на 2 млн грн.

10.06.2021 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Довідково: 09.06.2021 року повідомлено про підозру набувачу нерухомого майна за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Харківського районного управління № 1 ГУ НП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління служби безпеки України в Харківській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури