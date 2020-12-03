Mash: Пропали восемь органов из тела расчленённого в Петербурге рэпера Картрайта

В деле расчлененного рэпера Энид Картрайта в Петербурге всплывают все новые ужасающие подробности. Как выяснилось, в теле предположительно убитого музыканта не хватает восьми органов, необходимых для того, чтобы точно установить причину его смерти.

Теперь как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», назначена комиссионная экспертиза. Для этого привлекут лучших российских экспертов-токсикологов.

При этом, куда именно пропали нужные органы, неизвестно. Вдова Картрайта Марина Кохал не дает четкого ответа.

Известно, что судмедэксперты не нашли, в частности, диафрагму, части нижних долей лёгких, селезёнку, кишечник, желудок и желчный пузырь.

В ноябре сообщалось, что след смертельной инъекции был обнаружен экспертами на ладони рэпера Картрайта (Александра Юшко). По словам адвоката семьи музыканта Антона Кобита, это означает, что версия Марины Кохал, расчленившей тело рэпера, «сыпется, как карточный домик». // МК