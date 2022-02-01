Припинено діяльність організованої групи осіб, які викрадали киян та вимагали у них гроші

Дії зловмисників кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до суду.

Слідчі столичного главку спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ у місті Києві припинили діяльність групи чоловіків, які залякували киян та вимагали у них гроші. Правоохоронці встановили, що до складу організованої групи входило шестеро осіб, між якими були розподілені ролі.

Протиправну діяльність організував 29-річний іноземець та залучив до виконання злочинних «завдань» ще п’ятьох чоловіків. У ході досудового розслідування з’ясувалось, що зловмисники заздалегідь збирали інформацію про потенційну жертву та чекали під будинком за місцем проживання, де вимагали гроші. Якщо потерпілі чинили опір, спільники силою саджали їх до автівки та продовжували залякувати, аби «не створювали проблем».

У подальшому правопорушники телефонували до потерпілих з погрозами, щоразу вимагаючи здійснити новий «платіж». У разі відмови віддавати зазначену суму, чоловіки обманом через знайомих потрапляли до оселі жертв та, погрожуючи фізичним насильством, забирали з квартири гроші та цінні речі.

Під час реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали шістьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти – раніше не судимі уродженець Дніпропетровщини, 1989 року народження, уродженці іншої держави, 1991 та 1992 років народження, та троє киян 1990, 1995 і 1998 років народження.

За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі повідомили п’ятьом чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, за які їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна, а шостому – 31-річному киянину, за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, санкція якої передбачає до дванадцяти років ув’язнення.

На даний час матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва