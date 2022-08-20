У Житомирі державну виконавицю підозрюють у розтраті коштів

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури службовій особі повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, неодноразовому вчиненні несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованій системі особою, яка має доступ до неї, службовому підробленні офіційних документів та їх використанні (ч. 2 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством установлено, що низку кримінальних правопорушень скоєно державним виконавцем одного з підрозділу ДВС у м. Житомирі.

Підозрювана, маючи відповідно до своїх посадових обов’язків доступ до автоматизованої системи, за допомогою свого електронного ключа внесла недостовірні відомості до офіційних документів, унаслідок чого сума боргу була скерована не на відшкодування заподіяної шкоди підприємству, а на рахунок банківської картки приватної особи.

За висновками експертів, протягом червня 2020 – березня 2021 років фігурантка справи здійснила близько десятка несанкціонованих втручань, розтративши майже 20 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади, обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури та оперативного супроводe Управління СБУ в області, проводить Головне управління Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури