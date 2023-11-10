Групу жителів Кривого Рогу підозрюють в організації шахрайської букмекерської контори

Зловмисники під виглядом букмекерської компанії приймали ставки від громадян. Надалі вони не виконували свої зобов’язання щодо виплати прибутку і вкладені кошти також не повертали. Встановлено, що на їх банківські рахунки надійшло майже 400 тис. гривень від 18 потерпілих громадян.

Протиправну діяльність злочинної групи викрили та задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Поліцейські встановили, що на початку 2023 року зловмисники орендували приміщення у м. Кривий Ріг, обладнали його комп’ютерною технікою та організували «колцентр». Для цього набрали близько 20 юнаків та дівчат, які під виглядом приймання ставок від букмекерської компанії ошукували людей.

8 листопада за місцями мешкання підозрюваних і працівників «колцентру» у м. Кривий Ріг та у Криворізькому районі відбулися санкціоновані обшуки за участі працівників полку поліції особливого призначення. За їх результатами було вилучено майже 9 тис. доларів та 23 тис. гривень, 2 автомобілі, 31 мобільний телефон, комп’ютери, ноутбуки, банківські картки, чернетки, а також 2 травматичні пістолети та автоматична гвинтівка з патронами.

Наразі семи чоловікам вручені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). 8 листопада фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі заходи відбулися за участі працівників УСБУ в Дніпропетровській області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області