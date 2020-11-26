На Донеччині затримали групу аферистів-гастролерів з шоу «Ваш родич у біді»

Зловмисники охопили чотири міста області, де здійснили щонайменше 17 злочинів. Серійники використовували схему «Ваш родич у біді» — таким чином швидко «обробляли» жертв та виманювали готівку. Співробітники кримінального блоку під процесуальним керівництвом прокуратури затримали фігурантів напередодні здійснення чергової афери.

За останні три тижні поліцейські Донеччини отримали майже два десятки аналогічних повідомлень про здійснення шахрайства за однаковою схемою – порятунок близького родича.

Зазвичай жертвами аферистів ставали люди похилого віку з Маріуполя, Великої Новосілки, Нікольського та Волновахи. Проаналізувавши характер та специфіку скоєння злочину, оперативники зрозуміли, що в області «працює» одна й та сама група шахраїв-гастролерів.

Зловмисники не затримувалися на місці, а переміщувалися по регіону, застосовуючи методи конспірації.

Так, за порятунок родича «від тюрми» маріупольчанка віддала невідомим 5 тисяч доларів, ще дві мешканки області дали гроші на лікування близьких — тисячу доларів та 7 тисяч гривень відповідно.

Останнє повідомлення про шахрайство надійшло від мешканки Великої Новосілки. Жертвою стала 55-річна жінка, яка змогла надати інформацію про одного з фігурантів.

На викриття та затримання зловмисників залишався лічений час, адже у будь-яку мить зловмисники могли втекти. Провівши спеціальні оперативні заходи, розшуковці Великої Новосілки викрили трьох підозрюваних 21, 17 та 16 років.

Силову підтримку у затриманні шахраїв надали правоохоронці полку спецпризначення «Дніпро-1».

Поліцейські встановили, що зловмисники діяли за обумовленою схемою:приїжджали до місця мешкання потерпілого, забирали гроші та їхали на наступне «завдання» до іншого міста. Адреси жертв фігуранти отримували від «куратора», який знаходив жертв за телефонним довідником, втирався у довіру та виманював кошти на відстані.

Наразі відомо, що зловмисники причетні до 17 шахрайських епізодів. Загальна сума збитків сягає близько десяти тисяч доларів.

Поліцією встановлено, що організатор злочинної схеми наразі перебуває на тимчасово окупованій території, де відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Донецької області