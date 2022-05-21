Двоє чоловіків побили киянина та вимагали у нього гроші

Спільники побили знайомого під час спільного застілля та у подальшому вимагали у нього гроші. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліцейських чергової частини Дарницького управління поліції із заявою звернувся громадянин та повідомив, що двоє чоловіків погрожують йому фізичною розправою та вимагають гроші. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок, поліцейські провели ряд необхідних першочергових слідчо-розшукових дій та встановили особи правопорушників:

«Потерпілий повідомив, що знав нападників. У той вечір після вживання зі знайомими спиртних напоїв чоловікам не сподобалось, як він з ними розмовляє, тож знайомі побили його. Далі зловмисники почали телефонувати заявнику, погрожувати та вимагати гроші. Ми встановили місцезнаходження правопорушників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантами виявились раніше судимі за скоєння майнових злочинів місцеві мешканці, 1991 та 1994 років народження».

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва