Двоє дітей загинули в ДТП у Березівському районі Одещини (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася 5 вересня близько 18-ї години на трасі Київ – Одеса поблизу села Малинівка, загинули дві дитини, ще двоє чоловіків доставлені до лікарні.

Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля «BMW», їдучи з Житомирщини в Одесу на відпочинок зі своїми синами, не врахував погодні умови, не обрав безпечну швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням на слизькій від дощу дорозі та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «IVECO» під керуванням жителя Волинської області, що рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули сини керманича «BMW» 10-ти та 16-ти років. Водіїв обох транспортних засобів з різними травмами доставили до лікарні. Чоловіків перевірили на стан сп’яніння, вони тверезі.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз.

Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, особливо у негоду, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Поліція Одеської області