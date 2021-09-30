Поліція просить допомогти встановити зловмисників (відео)

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують чоловіка та жінку, яких підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 29 вересня близько 17 години в приміщенні торговельного-розважального центру, що на вулиці Текстильна. Невідомі викрали мобільний телефон тернополянки.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 098-703-40-67 або на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області