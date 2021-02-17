За нанесення тілесних ушкоджень сумському патрульному – три роки обмеження волі

Подія сталася 19 березня 2020 року на вулиці Героїв Крут. Тоді патрульні саме закінчували опрацьовувати повідомлення, яке надійшло на лінію 102.

До поліцейських звернулася жінка, яка попрохала провести профілактичну роботу з агресивним нетверезим громадянином, який вигулює свого собаку без повідця і намордника.

Інспектори виявили цього чоловіка у дворовій території багатоповерхівок. Він саме давав команди своєму собаці стафу, які, звісно ж, лякали людей. Поліцейські зробили громадянину зауваження, на що він почав нецензурно висловлюватися на патрульних і не реагував на їхні вимоги зупинитися.

Охоронці порядку повідомили, що затримають чоловіка для складання адміністративних матеріалів за низку порушень вимог законодавства: поява в громадському місці у п’яному вигляді та вигулювання собаки без повідця і намордника. Однак він і надалі продовжував ігнорувати вимоги поліцейських. Під час затримання чоловік чинив опір. Він не лише завдав тілесних ушкоджень одному з патрульних, а й нацькував на нього собаку, який вкусив інспектора за руку та кидався на поліцейських.

Відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” патрульний використав вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожувала життю та здоров’ю інспекторів та інших осіб, травмувавши її. Надалі громадянина все ж затримали. У медичному закладі він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Його доставили до Сумського відділку поліції. Собаку забрали працівники центру догляду за тваринами. Патрульний звернувся по допомогу до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.

Суд першої інстанції визнав винуватим чоловіка та призначив покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 роки.

Патрульний, ризикуючи власним життям та здоров’ям, продовжує й далі охороняти безпеку та спокій громадян.

Патрульна поліція Сумської області