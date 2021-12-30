В Подмосковье педофил пять лет насиловал приемного ребенка

Страшную тайну 14-летняя девочка открыла лишь недавно

Приемного ребенка несколько лет насиловал родственник опекунов в одном из городов Подмосковья. Педофил продолжал преследовать девочку, даже когда она сменила семью. Как стало известно «МК», 14-летняя Соня (имя изменено) попала в приемную семью, когда ей было девять лет.

Воспитание девочки новые родственники решили дополнить поездками в деревню к брату отца. У 40-летнего мужчины была дочка — ровесница Сони. Девочки быстро нашли общий язык и темы для игр.

Как оказалось, в одну из таких поездок мужчина изнасиловал маленькую подружку дочери. Испугавшись, она не стала рассказывать о жуткой ситуации приемным родителям. Сексуальное насилие продолжалось пять лет, жертва все время молчала. Однако это отразилось на психике – ребенок стал агрессивным. И через некоторое время семья отказалась от воспитания школьницы.

Девочку попала во вторую приемную семью. Насильник, тем временем, не оставил ее в покое — подкарауливал школьницу на улице, настаивая на встречах. Мужчина доводил несчастную до истерик. В итоге девочка все же нашла в себе силы рассказать о случившемся. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье “Изнасилование”

Кстати, негодяй ранее был судим за мошенничество и неуплату средств на содержание детей и престарелых родителей.