На Дніпропетровщині судитимуть членів організованих злочинних угруповань, які втягували людей у трудове рабство

Були встановлені десять чоловіків, які створили мережу реабілітаційних центрів, де незаконно утримували людей із соціально незахищених категорій населення та змушували їх за безцінь працювати різноробочими.

Поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області затримали організаторів та членів двох злочинних груп, які займалися торгівлею людьми. Були встановлені адреси п’яти реабілітаційних центів, розташованих у Дніпрі, Підгородньому та смт Кіровське.

Поліцейські розкрили схему, за якою люди потрапляли у трудове рабство. Члени груп займалися вербуванням людей із соціально незахищених верств населення, хворих на наркоманію, алкозалежних та інвалідів. Для прикриття незаконної діяльності організатори заснували громадські організації, які нібито займаються лікуванням людей з наркотичною та алкогольною залежністю. Насправді таке лікування полягало у читанні лекцій на релігійну тематику та тяжкій праці. Люди, які потрапляли на територію реабілітаційних центрів, вже не мали можливості вільно залишити їх. Натомість їх направляли на примусові неоплачувані роботи.

В рамках розслідування були встановлені десять чоловіків – всі вони місцеві жителі віком від 30 до 40 років. Групи мали всі ознаки організованості, де кожен член виконував чітко визначені ролі та обов’язки. Вони контролювали людей, їх побут та проживання у реабілітаційних центрах, слідкували за ними під час виконання примусових робіт. Також взаємодіяли з посередником, який розміщував оголошення на Інтернет-ресурсах про надання послуг різноробочих, підсобних працівників та підшукував робочі об’єкти. За кожного наданого працівника фігуранти отримували від нього близько 400-500 гривень на добу.

Правоохоронці зібрали докази та наприкінці січня вручили повідомлення про підозру за фактом торгівлі людьми десяти чоловікам – організаторам, співучасникам та посередникам. 4 та 9 лютого обидва кримінальні провадження, відкриті за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України, з обвинувальним актом скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області