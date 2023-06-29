До 5 років ув’язнення засуджено жінку за вбивство співмешканця, який систематично вчиняв домашнє насильство

Недригайлівським відділом Роменської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно жінки, яка сокирою нанесла своєму співмешканцю смертельні поранення.

Нагадуємо, що подія сталась у жовтні 2022 року в одному із сіл Роменського району. Чоловік повернувся додому близько 2 години ночі у стані алкогольного сп’яніння. Саме на цьому ґрунті в нього стався конфлікт зі співмешканкою. Жінка вийшла на подвір’я, взяла сокиру, дочекалась коли чоловік засне, повернулась до будинку і нанесла йому декілька ударів по голові. Від отриманих травм 56-річний потерпілий помер.

У суді обвинувачена пояснила, що чоловік зловживав алкогольними напоями та постійно бив її. Про насилля з боку співмешканця вона в поліцію не повідомляла, бо вважала, що це не допоможе. Того дня чоловік теж її вдарив, коли повернувся додому, відтак вона вирішила позбавити його життя.

Суд врахував, що злочин обвинувачена вчинила внаслідок постійного жорстокого поводження з боку потерпілого, яке мало системний характер, та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура