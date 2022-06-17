Двоє лісничих та підприємець, які привласнили деревину на суму понад ₴660 тис., сидітимуть під вартою

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого ДБР, погоджені з прокурором, про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою з можливістю внесення по 198 тис 480 грн застави 2 лісничим ДП «Чортківське лісове господарство» й підприємцю, підозрюваним у привласненні та продажі лісодеревини на понад 660 тис грн.

Нагадаємо, вищевказані особи підозрювані у незаконному продажу лісу, який вони здійснювали впродовж 2021- 2022 років, підробляючи документи щодо об’єму вирубки й заготовленої деревини.

За ухвалами суду лісничих ДП «Чортківське лісове господарство» відсторонено від займаних посад на час слідства.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури