Двоє людей загинули в ДТП на столичному Печерську

До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо—оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та медики.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення авто “Тойота” та “Рено”, двоє осіб, які перебували в авто Рено загинуло на місці.

Наразі на місці пригоди працює поліція, встановлюються дані усі учасників автопригоди та механізм вчинення ДТП.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Києва