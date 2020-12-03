Двоє мешканців Бердянська вимагали у таксиста $3000 за «захист»

Обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний відносно двох осіб акт за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеження його прав, свобод або законних інтересів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців м.Бердянськ вимагали у чоловіка, який працював таксистом, 3000 доларів США за надання останньому «захисту», супроводжуючи свої дії погрозами у застосуванні фізичного насильства відносно потерпілого та членів його родини, у разі відмови в передачі даних грошових коштів.

Зловмисників затримано під час отримання частини грошових коштів у сумі 200 доларів США.

Наразі одному з обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (в подальшому звільнено у зв’язку з внесенням застави), іншому – цілодобовий домашній арешт.

За вчинений злочин передбачено прокарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ інформаційної політики Запорізької прокуратури