У Польщі озброєні футбольні фанати побили та пограбували двох українців

У польському місті Каменець-Зомбковицький, влітку, група озброєних футбольних фанатів прийшла до помешкання двох українських громадян, та здійснюючи погрози, начебто били чоловіків через їхню національність, після чого пограбували українців.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця.

Мені стало відомо, що у польському місті Каменець-Зомбковицький у серпні, 17 озброєних футбольних фанатів прийшли до домівки, де проживали двоє українських громадян. Вони почали погрожувати, а також бити чоловіків через їхню національність, а після побиття пограбували українців інформує Лубінець.

Згідно з інформацією українського омбудсмена, він невідкладно звернувся до міністерства закордонних справ України з метою забезпечення належного реагування на цей жахливий та неприпустимий випадок вчинення протиправних дій проти наших громадян.