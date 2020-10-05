На Черкащині ліквідували підпільні цехи з виробництва контрафактної продукції

Правоохоронці вилучили фальсифікованої алкогольної продукції та побутової хімії на 1,5 мільйона гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили групу осіб, які налагодили підпільне виробництво побутової хімії та алкогольної продукції.

Організували діяльність виробничих цехів двоє мешканців регіону. Зокрема — один цех, де виготовляли побутову хімію, та два цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Загалом у нелегальному бізнесі було задіяно 16 осіб: постачання компонентів до цехів, виробництво та реалізація фальсифікату, а також його доставка замовникам.

Реалізовували контрафактні товари по всій території України оптом та у роздріб через торгівельні точки на ринках. Продукцію збували під логотипами відомих торгових марок. Також поліцейські встановили місця зберігання фальсифікованої продукції.

За результатами проведення санкціонованих обшуків у цехах, складах та за місцем мешкання осіб, причетних до підпільної діяльності, правоохоронці вилучили 3300 літрів гелієвої суміші для виготовлення фальсифікованої побутової хімії, а також понад 6000 літрів уже готової до реалізації продукції. Крім того — 1620 літрів спирту, 2600 літрів фальсифікованого алкоголю – горілка, коньяк, віски, а також обладнання, тара, етикетки з логотипами відомих торгових марок, «чорнові» записи та 200 тисяч гривень. Загалом поліцейські вилучили продукції на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 190 (Шахрайство) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України