Двоє працівників поліції Києва залишили місто служби, викравши зброю

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції (ч. 1 ст. 262 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, 24.02.2022 у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, особовий склад Головного управління та тимчасово підпорядкованих міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, що дислокуються у м. Києві переведено на посилений варіант службової діяльності, озброєно вогнепальною, автоматичною зброєю та залучено до комплексу завдань із виконання посиленого варіанту службової діяльності.

Так, 24.02.2022 двоє поліцейських батальйону тактико-оперативного реагування, отримавши автоматичну зброю, заступили на чергування на території міста Києва. Проте, цього ж дня, отримавши від невідомих осіб інформацію щодо загрози захоплення Києва та нібито втечу Президента України з міста, від виконання своїх службових обов’язків відмовились та самовільно залишили місце несення служби, не здавши видану їм зброю.

У подальшому вказані особи розпорядились зброєю на власний розсуд, приховавши її.

За результатами слідчих та розшукових дій місцезнаходження поліцейських було встановлено. Один з них переховувався в одному з сіл Київської області, інший — в Житомирській області.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 262 КК України, тобто у привласненні вогнепальної зброї та бойових припасів, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Працівників поліції на теперішній час звільнено з займаних посад. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура