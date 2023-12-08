Двоє закарпатців замість «умовного» покарання за ухилення від мобілізації одержали реальні терміни ув’язнення

Закарпатська обласна прокуратура в апеляції домоглася зміни призначеного покарання для двох закарпатців, яких визнано винними в ухиленні від призовуyf dsqcmrjde cke;,eпід час мобілізації (ст. 336 КК України). Замість «умовного» позбавлення волі їх засудили до 3 років за ґратами.

Йдеться про випадки, що трапились у Мукачівському та Тячівському районах. Раніше чоловіків звільнили від відбування покарання, якщо вони протягом іспитового строку не вчинять нового кримінального правопорушення і виконають покладені на них обов’язки. Прокурори Мукачівської та Тячівської окружних прокуратур оскаржили такі рішення в апеляційному порядку.

Так, 34-річний мукачівець у грудні минулого року пройшов військово-лікарську комісію у центрі комплектування, отримав повістку на відправку у військову частину, однак вказані в ній вимоги проігнорував. За місяць після цього ухилився від мобілізації і 47-річний мешканець с. Калини, що на Тячівщині. Він пройшов ВЛК, після чого написав заяву про відмову проходити військову службу, усвідомлюючи кримінальну відповідальність за це.

У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку – 2 та 3 роки відповідно. Прокуратура в апеляційних скаргах просила скасувати вироки судів першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалити нові. Закарпатський апеляційний суд підтримав таку позицію та призначив обом фігурантам по 3 роки ув’язнення за вчинені кримінальні правопорушення.

Примітка: судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту їх проголошення (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури