Двоє жителів Вовчанська передавали ворогу інформацію про місця розташування ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

5 квітня правоохоронці затримали двох мешканців Вовчанська в обґрунтованій підозрі у вчиненні злочину проти основ національної безпеки.

За даними слідства, 34-річна жінка та молодик отримали від представників РФ завдання щодо збору інформації про сили і засоби ЗСУ на території м. Вовчанськ, на що вони добровільно погодились.

Обидва збирали всю необхідну інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат.

Крім того, молодик отримав ще і додаткове завдання щодо збору даних про розміщення фортифікаційних споруд — блокпостів на території м. Вовчанськ. Він виконав вороже завдання та передав всю інформацію російському представнику.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура