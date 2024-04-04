Двоє зловмисників вимагали в ІТ-шника неіснуючий борг у 8 тис. доларів
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами незаконного позбавлення волі людини, вимагання та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, двоє підозрюваних – мешканці м. Дніпра, вимагали у спеціаліста IT-сфери погашення неіснуючого боргу у сумі 8 тис доларів США.
Погрожуючи ножем, чоловіки посадили потерпілого до автівки, одягнули на голову поліетиленовий пакет та вивезли до гаражного приміщення в одному із районів міста Дніпра.
Там певний час утримували його та наносили численні удари руками по голові, намагаючись у такий спосіб змусити віддати «борг».
Побоюючись за своє життя, чоловік погодився перерахувати кошти на підконтрольний учасникам групи криптогаманець.
Правоохоронці затримали вимагачів у порядку ст. 208 КПК України.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних вилучено мобільні телефони, зброю, боєприпаси та грошові кошти.
Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури