поліцейські затримали одесита, який займався сутенерством

26-річний чоловік втягував жінок у заняття проституцією і керував роботою борделів. За все це йому загрожує до семи років за ґратами.

Викрили протиправні дії зловмисника працівники Управління міграційної поліції та слідчі відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Як з’ясували правоохоронці, містянин підшукував молодих жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонував роботу у своєму масажному салоні на території Приморського району міста, попереджаючи, що крім основних послуг працівниці мають надавати й послуги інтимного характеру у визначених ним місцях. За його умовами, жінки в кінці “робочого дня” перераховували сутенеру на банківську карту, відкриту на іншу особу, 50% від незаконного заробітку.

Чоловік займався не тільки вербуванням жінок, а й організацією роботи місць розпусти, а саме вів акаунт у месенджері, де систематично викладав рекламні оголошення, спілкувався з клієнтами, призначав зустрічі з жінками за різними адресами та визначав ціну.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення під час низки проведених санкціонованих обшуків, поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та гроші, отримані від протиправної діяльності.

Чоловіка затримали в процесуальному порядку, наразі поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі повідомили йому про підозру у сутенерстві, у тому числі вчиненому повторно, за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Крім того, відносно дев’яти жінок поліцейські склали адміністративні протоколи за заняття проституцією, згідно зі ст.181-1 КУпАП.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області