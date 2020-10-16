Двух харьковских налоговиков будут судить за убытки в более чем 8 млн. грн.

Двое главных государственных ревизоров-инспекторов одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей убытки в сумме более 8 млн гривен, пойдут под суд.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух главных государственных ревизоров-инспекторов одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце 2018-го инспекторы проводили выездную проверку налогоплательщика, который был задействован в преступной схеме по минимизации налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль при ввозе и реализации на территорию Украины товаров из Китайской Народной Республики. Во время проверки, из-за небрежного отношения к своим служебным обязанностям, налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика и не отразили их в соответствующем акте проверки, указали в ГБР.

«В результате в государственный бюджет не было взыскано средства на общую сумму более 8,141 млн гривен. Таким образом, налоговики обвиняются в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.