Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на контрабанде на границе. Они пытались перевезти в служебном автомобиле валюту, золото и сигареты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook, добавив, что отзывает этих сотрудников из-за рубежа и в отношении них начинается дисциплинарное расследование, передает УНН.

«Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет», — сообщил Кулеба.

По словам министра иностранных дел Украины, этот случай для МИД — вопиющий.

«При моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов. Поэтому я мгновенно принял три решения:

1. Обоих сотрудников я немедленно отозвал из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены.

2. Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения.

3. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», — написал глава МИД.