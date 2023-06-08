Затримано інформаторку ФСБ, яка «зливала» окупантам позиції Сил оборони поблизу Слов’янська і Краматорська

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисниця відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Зібрані відомості фігурантка передавала до фсб через месенджер.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Краматорському районі під час спроби передачі закритих відомостей агресору. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник фсб.

У поле зору окупантів жінка потрапила через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі «Одноклассники».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України