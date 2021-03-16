Двум уголовным «авторитетам» в Черкассах сообщили о подозрении

В Черкассах двум местным криминальным авторитетам сообщили о подозрении за «крышевание» банды наркоторговцев.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

«… сообщено о подозрении 2 лицам по факту умышленного установления и распространения преступного влияния при распространении членами организованной группы наркотических средств и психотропных веществ в г. Черкасы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что следователи собрали доказательства, что «подозреваемые, один из которых, по фамилии С., имеет определенный авторитет в криминальной среде города Черкассы, организовались для обеспечения координации работы и безопасности группы наркоторговцев», которые с ноября 2019-го до августа 2020 года в Черкассах занимались распространением наркотических средств и психотропных веществ в виде «закладок» через интернет-сайт, Телеграмм-канал и интернет-бот и имели общее название «STONER BAR 24».

«По предварительным данным, на счета наркоторговцев за время их незаконной деятельности поступили денежные средства в размере более 5 млн грн», — указали в ведомстве.

За «крышевание» членов организованной преступной группы, которые способствовали распространению наркотиков в Черкассах и росту числа наркозависимых, «среди которых числилось значительное количество детей», подозреваемым регулярно передавались денежные средства, отметили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.