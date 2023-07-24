На Харківщині подружжя вбило собаку, бо «не гавкав і не захищав майно»

На Харківщині літнє подружжя селища Бабаї отримали підозру через вбивство свого собаки. Чоловік та дружина вбили пса, оскільки той не гавкав та не захищав їх власність.

Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Упродовж двох років чоловік та дружина тримали тварину, але 24 червня вирішили позбавити її життя.

Спочатку собаку підвісили на капроновій мотузці, потім жінка почала ударяти молотком по тілу та голові тварини.

Після цього, собаку помістили в металевий чан з водою. Переконавшись, що тварина померла, пара поховала її на своїй земельній ділянці.

21 липня правопорушникам було повідомлено про підозру у зв’язку зі скоєнням цього злочину.