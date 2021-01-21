В Одессе мужчина с помощью эвакуатора умыкнул и продал BMW николаевца

В Одессе мужчина при помощи эвакуатора угнал с автостоянки автомобиль жителя Николаева и продал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

BMW 26-летнего мужчины сломался по дороге, поэтому он оставил его на одной из стоянок в Суворовском районе. Через несколько дней он вернулся за машиной, но не нашел ее и обратился в полицию

Полицейские разоблачили в преступлении 40-летнего местного жителя, который несколько дней наблюдал за брошенным без присмотра транспортным средством, а потом заказал эвакуатор, забрал чужую машину и продал.

Сотрудники полиции установили место нахождения похищенного автомобиля и вернули его владельцу.

По факту незаконного завладения транспортным средством следователи территориального отдела полиции начали производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие. // Преступности.НЕТ