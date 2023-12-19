Директор лікарні хворих на COVID-19 не лікував, проте «підзаробив» на них понад ₴1,5 млн.

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За процесуального керівництва апарату Харківської обласної прокуратури та Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, протягом 2020-22 років директор однієї з харківських лікарень «у темну» заволодів понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

«Схема» ділка-лікаря полягала у наступному. Він достовірно знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою СОVID-19. Вказаним особам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.

Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами.

Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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