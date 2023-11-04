У столиці судитимуть судимого зловмисника, який побив та пограбував перехожого

Раніше судимий порушник побив потерпілого, а після поцупив його сумку з речами та документами. Тепер наступні 10 років він може провести за ґратами.

Наприкінці серпня поточного року до чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що на бульварі Павла Вірського його пограбував невідомий. На місце події працювала слідчо-оперативна група, яка прийняла заяву у потерпілого, а оперативні співробітники розпочали пошуки грабіжника.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, протягом кількох годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1988 року народження, який у минулому році звільнився з місць позбавлення волі за скоєння аналогічного злочину:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що чоловік діяв за старою схемою: вибравши жертву провокував конфлікт, у ході якого побив незнайомця та відкрито відбирав особисті речі. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру».

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва