Директора КП судитимуть за одержання хабаря від забудовника за видачу дозвільних документів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства однієї з селищних рад Київської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений висунув забудовнику вимогу надати йому 98 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв погодити технічні умови на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку. У разі несплати зазначеної суми службовець обіцяв відмовити у видачі зазначеної документації, що унеможливило б процес будівництва.

Чоловіка затримано під час одержання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура