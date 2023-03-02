Директора товариства на Миколаївщині підозрюють у намаганні привласнити ₴175 млн. бюджетних коштів

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури викрили та задокументували злочин директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом спроби привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Поліцейські встановили, що товариство упродовж 2020 року здійснювало придбання товарів на митній території України, які надалі реалізовувались без відображення у податковому обліку.

Також директор підприємства подав до податкового органу завідомо неправдиві відомості в податкових деклараціях, у яких заявив про бюджетне відшкодування ПДВ з державного бюджету у розмірі понад 175 млн грн, сформоване коштом залишків товарно-матеріальних цінностей, що начебто зберігались на складах компанії.

– У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили відсутність будь-яких товарно-матеріальних цінностей на зберіганні підприємства, а також встановили, що зловмисник отримував кошти за постачання товарно-матеріальних цінностей без відображення у поданих деклараціях з ПДВ, – повідомив начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

Слідчі слідчого управління за процесуальної підтримки прокуратури повідомили директору товариства з обмеженою відповідальністю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України (Замах на привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, яке вважається закінченим) та ч. 1 ст. 366 КК України (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Зловмиснику загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області