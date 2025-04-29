Директора товариства переконали відшкодувати ₴4,3 млн. несплачених податків

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно директора одного із Вінницьких товариств, який умисно ухилився від сплати податків у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 КК України).

Розслідуванням установлено, що керівник товариства, який надає послуги вантажних перевезень, придбав автоприладдя, запчастини та комплектуючі деталі, призначені для легкових автомобілів, мікроавтобусів, які не можуть використовуватись для ремонту і технічного обслуговування вантажівок. Вартість придбаного включив до складу податкового кредиту з ПДВ.

Таким чином, підприємець ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 4,3 млн грн.

У ході слідства керівник товариства у повній мірі відшкодував завдані збитки бюджету.

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку (ч. 4 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури